Son Dakika Haberleri: Kütahya'da ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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Kütahya'da ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Kütahya'da, ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kütahya'da, ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Kütahya- Çavdarhisar kara yolunun Yalnızsaray Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, isim ve plakaları henüz belirlenemeyen biri ambulans iki otomobil çarpıştı. Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
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