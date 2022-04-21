Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı

21.04.2022 13:57

Kütahya'nın Simav ilçesinde, definecilerin açtığı yaklaşık 20 metrelik çukura düşen av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, definecilerin açtığı yaklaşık 20 metrelik çukura düşen av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nadarçam mevkisindeki ormanlık alanda bir çukurda köpek havlamasını duyanlar, belediyeye bilgi verdi.

İhbar üzerine Simav Belediyesi itfaiye ekipleri, defineciler tarafından kazıldığı değerlendirilen yaklaşık 20 metre derinlikteki çukura bir av köpeğinin düştüğünü belirledi.

Halatla çukura inen ekipler, köpeği kurtardı.

Kurtarılan köpek, itfaiye ekiplerinin arayışından habersiz başka yerde köpeğini arayan sahibi bulunarak kendisine teslim edildi.

Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı
Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı
Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı
Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı
Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı
Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı
Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika


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