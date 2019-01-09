Kütahya'da Muhtarlara Uyuşturucuyla Mücadele Anlatıldı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Uyuşturucuyla Mücadele" konulu bilgilendirme toplantısı kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Uyuşturucuyla Mücadele" konulu bilgilendirme toplantısı kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.



İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda, Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları Arif Yalçın ile Kenan Eskin, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kaymakamlar, bazı daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile merkez mahalle muhtarları katıldı.



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kütahya'da yapılan çalışmalar, hedefler ve verilerin değerlendirildiği toplantıda İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadele çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü faaliyetleri ile Yeşilay Kütahya Şubesinin 2019-2020 yılları faaliyet ve hedefleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi. - KÜTAHYA

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