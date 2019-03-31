Son Dakika Haberleri: Kütahya'nın Şaphane İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kütahya'nın Şaphane İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Rasim Daşhan kazandı.

Kütahya'nın Şaphane İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Rasim Daşhan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Daşhan bin 135, CHP adayı Lütfi Mutlu 795, MHP adayı Fehmi Yavuz 153 oy aldı.

Daşhan'ın öz geçmişi

Rasim Daşhan, 1967 yılında Şaphane ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümü mezunu olan Daşhan, 1989 yılında Şaphane İlçe Özel İdaresi memurluğu, 1994 - 2013 yılları arasında Şaphane İlçe Özel İdare Müdürlüğü yapmıştır. Halen Şaphane Belediye Başkanı olan Daşhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Rasim Daşhan, AK Parti, Kütahya, Şaphane, Güncel
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