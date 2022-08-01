Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

01.08.2022 15:38
Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, öğle saatlerinde Kışlademirli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Yangın yaklaşık bir hektar karaçam alanında etkili oldu. İhbarın hemen ardından bölgeye ulaşan 2 helikopter, 10 arazöz ve 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı."

Dündar, bölgede orman yangını riskinin arttığını, vatandaşların her zamankinden daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

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Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü Kütahya'da orman yangını Kütahya'da orman yangını
Kaynak: AA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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