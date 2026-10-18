Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi - Son Dakika
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Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi

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Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
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Suudi Arabistan'da, Mekke'deki bir camide cinsel ilişkiye girdikleri suçlamasıyla yargılanan Bangladeş vatandaşı iki kişi idam edildi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Nazrul Islam Abdul Basir ve Siti Akhtar'ın yargılama sonucunda idama mahkum edildiğini ve cezalarının infaz edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın kutsal şehirlerinden Mekke'de, bir camide cinsel içerikli eylemde bulundukları gerekçesiyle yargılanan Bangladeş vatandaşı bir kadın ve bir erkek idam edildi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, mahkemenin verdiği idam kararlarının kesinleşmesinin ardından cezaların 14 Ekim'de infaz edildiğini açıkladı.

CAMİDE CİNSEL İÇERİKLİ EYLEM SUÇLAMASI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş vatandaşları Nazrul Islam Abdul Basir ve Siti Akhtar'ın Mekke'deki bir camide ahlaka aykırı olarak nitelendirilen bir eylemde bulundukları gerekçesiyle yakalandıkları belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan iki kişi hakkında yürütülen soruşturmanın ardından dava açıldı. Bakanlık, olayın caminin kutsallığını ihlal ettiğini savundu.

MAHKEMEDEN İDAM KARARI ÇIKTI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen iki kişi, kendilerine yöneltilen suçlamalardan mahkum edildi. Mahkeme, eylemin niteliğini ve ibadet mekanının kutsallığının ihlal edilmesini gerekçe göstererek İslam hukukunda hakimin takdirine dayanan "tazir" kapsamında idam cezasına hükmetti. Kararın üst yargı makamlarınca onaylanmasının ardından infaz için kraliyet emri çıkarıldı.

İDAM CEZALARI 14 EKİM'DE İNFAZ EDİLDİ

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, iki Bangladeş vatandaşının idam cezalarının 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Mekke bölgesinde infaz edildiğini duyurdu.

Bakanlık, yaptığı açıklamada camilerin kutsallığını ihlal eden eylemlere karşı yasal yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, olayın hangi camide meydana geldiğini ve iki kişinin ne zaman gözaltına alındığını ise açıklamadı. Resmi açıklamada eylemin ayrıntılarına da yer verilmedi.

BANGLADEŞ'TEN SUUDİ ARABİSTAN'A AÇIKLAMA TALEBİ

İdamların ardından Bangladeş'in Cidde Başkonsolosluğu da harekete geçti. Konsolosluk yetkilileri, iki vatandaşlarının idam edileceğine ilişkin kendilerine önceden bildirim yapılmadığını açıkladı.

Bangladeşli yetkililer, olayın ayrıntılarının öğrenilmesi amacıyla Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına diplomatik nota gönderildiğini bildirdi. İki kişinin yargılanma süreci ve kendilerine sağlanan konsolosluk desteğine ilişkin belirsizlikler ise sürüyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • iskender karagøz iskender karagøz:
    Mekkede insanlar cinsellik yaşamıyormu? Kutsal topraklarda insanlar yiyip içip sıçıyor cinsellikde yaşıyor. Mekkede Medinede Tekkede insanlar cikic yapar. 0 13 Yanıtla
    GREYFRUT GREYFRUT:
    Yahu Camide de olur mu?? 9 0
    Sami İşgören Sami İşgören:
    yermi yoktuda camide yapıyorlar.eğer iddia doğruysa iyi olmuş 2 0
    Mehtap uzdil Mehtap uzdil:
    Kalkıp da cami de de sevişmiyorlar ama haberi iyi oku… 0 1
    Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    camidede olmaz ağa. 0 0
  • iskender karagøz iskender karagøz:
    Yorumlarımı yayınlayın! Hello size söylüyorum duyuyormusunuz? 1 3 Yanıtla
  • Mehtap uzdil Mehtap uzdil:
    İsabetli bir karar olmus darısı türkıye de olur ınsallah 1 0 Yanıtla
  • Sinan Cantosun Sinan Cantosun:
    kendi krallar ı , prensler i her türlü pisliği yapıp harem kursunlar, onları eleştiren gazeteciyi Asit kuyusunda yok etsinler, Adalet iniz yerin dibine batsın Pislikler,, 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    sizde hak etmişsiniz ağa. hani savunmak için birşey yazacaktım da. cami de yav.. 0 0 Yanıtla
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