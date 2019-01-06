Son Dakika Haberleri: Kuvözdeki Bebeğe Emzik İşkencesi

Kuvözdeki Bebeğe Emzik İşkencesi

51 dakika önce

Rusya'da kuvözde tedavi gören bir bebeğin ağzına hastane personeli tarafından bantla emzik yapıştırıldı.

Rusya'da kuvözde tedavi gören bir bebeğin ağzına hastane personeli tarafından bantla emzik yapıştırıldı.

İnguşetya Özerk Cumhuriyeti'nde ciğerlerinde sorun olduğu tespit edilen yeni doğan bir bebek, tedavi için doktorlar tarafından kuvöze alındı. Oksijen tedavisinin yanı sıra ilaç tedavisi de gören bebeğe yapılanlar akıllara durgunluk getirdi. Hastane personeli olduğu iddia edilen bir kişi, solunum cihazını çıkararak bebeğe emzik verip ardından düşmesin diye emziği bebeğin ağzına bantla yapıştırdı. Başka bir hastane personeli bebeğin durumunu görünce görüntüsünü çekip sosyal medyada yayınladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte tüm Rusya yapılan işkenceye tepki gösterdi. Bunun üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcıların da devreye girdiği olayla ilgili bazı hastane personelinin gözaltına alındığı açıklandı. Bebeğin ise tedavisine devam edildiği ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu bildirildi. Ailenin yaşanan olaydan sonradan haberdar olduğu ve ihmali bulunan herkesten şikayetçi oldukları öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

İnguşetya, Rusya Federasyonu, Güncel
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