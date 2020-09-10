KYK ve TDV öğrenci yurtlarına manevi danışman görevlendirilmesine ara verildi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öğrenci yurtlarında manevi danışman görevlendirmelerine bir eğitim dönemi için ara verildiğini bildirildi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Başkanlık tarafından milletin geleceğini şekillendirecek gençlere yönelik çeşitli hizmet programları ve faaliyetlerin sistematik ve kapsayıcı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmeti kapsamında gençlerin bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerini amaçladıklarını vurgulayan Albayrak, Başkanlığın ilgili kurumların iş birliğiyle yürüttüğü manevi danışmanlık hizmetlerinin bu açıdan önem arz ettiğini vurguladı.

"Manevi danışmanların görevlendirmeleri 6 ay periyotlarla yenileniyor"

Albayrak, KYGM ve TDV yurtlarında manevi danışman görevlendirmesinin sürdüğünü hatırlatarak, şunları belirtti:

"6 aylık periyotlarla görevlendirmeleri yenilenen manevi danışmanlar için 29 Ağustos 2020 tarihli ve 51551452-205-E.597705 sayılı Başkanlık oluru ile 26 Ağustos 2020-25 Şubat 2021 tarihleri arasını kapsayacak şekilde devam eden görevlendirmeleri yenilenmiştir. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan istişareler neticesinde ve salgın hastalıkla mücadele kapsamında üniversitelerin büyük çoğunluğunun uzaktan eğitimle devam edecekleri kamuoyu açıklamalarından anlaşılmaktadır.

Bu itibarla KYGM ve TDV öğrenci yurtları için 29 Ağustos 2020 tarihli ve 51551452-205-E.597705 sayılı Başkanlık oluru ile görevlendirilen manevi danışmanların görevlendirmelerine, görülen lüzum üzere 8 Eylül 2020 tarihli ve 51551452-205-E.622108 sayılı Başkanlık oluru ile bir eğitim dönemi ara verilmesine karar verilmiştir."