Kylie ve Kendall Jenner Yılbaşına Drake ile Girdi
1 saat önce
Drake'in Batı Hollywood'taki Delilah adlı restoranda organize ettiği yılbaşı partisinin en flaş konukları Kylie ve Kendall Jenner oldu.
Drake'in Batı Hollywood'taki Delilah adlı restoranda organize ettiği yılbaşı partisinin en flaş konukları Kylie ve Kendall Jenner oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:00
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