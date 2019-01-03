Kylie ve Kendall Jenner Yılbaşına Drake ile Girdi

Drake'in Batı Hollywood'taki Delilah adlı restoranda organize ettiği yılbaşı partisinin en flaş konukları Kylie ve Kendall Jenner oldu.

Drake'in Batı Hollywood'taki Delilah adlı restoranda organize ettiği yılbaşı partisinin en flaş konukları Kylie ve Kendall Jenner oldu.

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