La Liga'nın 17. haftasında 8 maç canlı yayınla D-Smart'ta - Son Dakika
Son Dakika Spor La Liga'nın 17. haftasında 8 maç canlı yayınla D-Smart'ta - Son Dakika Spor

La Liga'nın 17. haftasında 8 maç canlı yayınla D-Smart'ta

6 saat önce

Haftanın açılışında cuma saat 23.00'te Alaves ile Leganes kozlarını paylaşacak.

La Liga'nın 17. haftasında 8 maç canlı yayınla D-Smart'ta, System.String[]

Haftanın açılışında cuma saat 23.00'te Alaves ile Leganes kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde galibiyetten başka şey düşünmeyen Alaves ile Celta Vigo maçını kazanarak moral bulan Leganes'in buluşması 77. Kanal Spor Smart'ta.


Cumartesi 3 önemli mücadele yayınlanacak. Saat 18.00'de sezonun flaş takımı Sociedad, yıldızlar topluluğu lider Barcelona'yı ağırlayacak. Sociedad – Barcelona maçı, hem 77. Kanal Spor Smart hem de D-Smart Youtube kanalından canlı yayınlanacak.


Öte yandan bu mücadeleyi Spor Arena'dan da naklen takip edebileceksiniz.


Betis deplasmanında Joaquin'i durduramayan Athletic Bilbao, saat 20.30'da zor günler geçiren Eibar'ı ağırlayacak. Günün kapanışında ise puan kaybına tahammülü olmayan Atletico Madrid ile son 2 maçında 4 puan toplayan Osasuna saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. İki maçın da adresi 77. Kanal Spor Smart.


Pazar günü LaLiga keyfiniz 4 maçla sürecek. Birbirinden heyecanlı 4 maç 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. 14.00'te günün açılışında formda Getafe ile Enes Ünal'lı Valladolid karşılaşacak. Saatler 18.00'i gösterdiğinde çıkış arayan Espanyol ile son 3 maçını kazanan Betis kozlarını paylaşırken, 20.30'da ise ligin iki güçlü takımı Sevilla ile Villarreal 3 puan mücadelesi verecek. Haftanın kapanışında ise saat 23.00'te Mestalla'da dev bir maç var. Derbide Levante'yi 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup eden Valencia, mükemmel bir form grafiği yakalayan yıldızlar topluluğu Real Madrid'i konuk edecek. 18 Aralık'ta oynanacak El Clasico öncesinde heyecanın tavan yaptığı LaLiga'da 8 maçla futbola doyacaksınız. Unutmayın! Bu sadece futbol değil, bu LaLiga.


MAÇ PROGRAMI


13 ARALIK CUMA


23.00 ALAVES – LEGANES ( SPOR SMART )


14 ARALIK CUMARTESİ


18.00 SOCIEDAD – BARCELONA ( SPOR SMART ve YOUTUBE )


20.30 ATHLETIC BILBAO – EIBAR ( SPOR SMART )


23.00 ATLETICO MADRID – OSASUNA ( SPOR SMART )


15 ARALIK PAZAR


14.00 GETAFE – VALLADOLID ( SPOR SMART )


18.00 ESPANYOL – BETIS ( SPOR SMART )


20.30 SEVILLA – VILLARREAL ( SPOR SMART )


23.00 VALENCIA – REAL MADRID ( SPOR SMART )


18 ARALIK ÇARŞAMBA


22.00 EL CLASICO ( BARCELONA – REAL MADRID ) * SPOR SMART


D Smart, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:21 
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