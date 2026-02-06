Laçin Akyol Anısına Konser - Son Dakika
Laçin Akyol Anısına Konser

Laçin Akyol Anısına Konser
06.02.2026 23:25
Mersin'de genç keman sanatçısı Laçin Akyol için anma konseri düzenlendi, eserler seslendirildi.

Mersin'de 18 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol için "Müziğin Sonsuzluğunda Yarım Kalan Bir Beste: Laçin Akyol" konseri düzenlendi.

Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen konserde, sanatçılar eserleri genç yaşta hayatını kaybeden Akyol için seslendirdi.

Johann Sebastian Bach'tan "Marcello Adagio", "Air" ve "Erbarme Dich" eserleri ile Heinrich Baermann'dan "Adagio Re Maj.", Tomaso Albinoni'den "Adagio", Sergei Rachmaninoff'tan "Vocalize" ile Azerbaycan Halk Şarkısı "Laçin", Solistler Ezgi Arman, Helin Can, Kayahan Karaca, Nilay Karakaş, Marina Kvlividze ve Çiğdem Manolya Arslan tarafından çeşitli müzik aletleriyle seslendirildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın da eşlik ettiği anma konserini Akyol'un sevenleri ve vatandaşlar takip etti.

Laçin'in annesi Övül Akyol, AA muhabirine kızıyla gurur duyduğunu ve çocuğu için çok güzel bir konser düzenlendiğini belirterek, "Acımız tabii ki geçmiyor, dinmiyor. Ancak çocuklarımızın, evlatlarımızın böyle güzel anılması bizim için çok gurur verici. İnanılmaz bir sevgiyle uğurlandı benim çocuğum." dedi.

Baba Mahmut Akyol da kızının anma gecesinde sanatla anılmasından gurur duyduğunu ve buruk bir sevinç yaşadığını dile getirdi.

Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak 2025'te arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 7 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.

