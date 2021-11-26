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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

26.11.2021 09:14
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 303 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 613 bin 642'ye yükseldi, 12 bin 126 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 55 bin 238'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 275 bin 209 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 263 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 128 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 293 bin 449, vaka sayısı 3 milyon 876 bin 391, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 234 bin 360 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 290'na çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 644 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 57 bin 897'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 897 bin 986'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 480'ne, 2 bin 260 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 322 bin 127'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 186 bin 639'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi ve 897 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 229 bin 741'e, can kaybı sayısı 200 bin 987'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 210 bin 240'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 218'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 641 artışla 1 milyon 751 bin 769, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 694 bin 568 olarak kayıtlara geçti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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