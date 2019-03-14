Son Dakika Haberleri: Leicester City Eljif'in Peşinde

Leicester City Eljif'in Peşinde

11 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ı sezon sonunda transfer etmek istiyor.

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İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ı sezon sonunda transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, İngiliz ekibi Leicester City'nin radarında. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester'ın 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Fenerbahçe ile temasta olduğu ve sezon sonunda bu hedefin gerçekleşeceği belirtildi. Özellikle Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers tarafından istenen Elmas, bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti. Ayrıca Eljif'in Tottenham, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester City tarafından da takip edildiği iddia edildi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

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