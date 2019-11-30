Son Dakika Haberleri: Lewis Hamilton pole pozisyonunu kaptı!
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Lewis Hamilton pole pozisyonunu kaptı!

6 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Lewis Hamilton pole pozisyonunu kaptı!, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.


Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden gerçekleştilecek Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.


ABD'de düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 34.779 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.


Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.34.973 ile ikinci, Red Bull- Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen de 1.35.139 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.


Abu Dabi Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

Lewis Hamilton, Mercedes, Abu Dabi, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:35 
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