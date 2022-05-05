Liberya Dışişleri Bakanı Kemayah, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah, Liberya'ya gelen bazı Türk vatandaşlarının bulunduğunu ve bu kişilerin yaptıkları çeşitli hareketlerin Liberya'nın politikalarına aykırı olduğunu belirterek, "Liberya hükümetinin bu çerçevede almış olduğu önlemler var. Bazı Türk vatandaşlarının hukukun üstünlüğüne, Liberya'daki göç hukukuna aykırı hareket ettiğini tespit ettik. Liberya hükümeti hızlıca hareket etti, bu kişiler ülkemizden sınır dışı edildi." dedi.

Türkiye'ye iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Kemayah, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kemayah, Türkiye'ye geldiği için memnun olduğunu belirterek, Liberya hükümetini temsilen geniş bir heyetle burada bulunduğunu söyledi.

Son bir yılda mevkidaşı Çavuşoğlu'yla 5 defa bir araya geldiğini hatırlatan Kemayah, iki ülke ilişkilerinin giderek daha güçlü hale geldiğini dile getirdi.

Kemayah, toplantılarında pek çok konuyu ele aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"İkili ilişkilerimizi, bağlarımızı daha da güçlü hale getirip biraz daha ilerletmek istediğimizi ifade ettik. Türkiye-Liberya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini konuştuk. Uzun bir baş başa görüşme gerçekleştirdik, her ikimiz için de son derece faydalı bir görüşme oldu. Türkiye ile ilişkilerimize baktığımız zaman nispeten yeni bir ilişki ama son derece gelecek vaat eden bir ilişki. 1992'de Türkiye, Liberyalı öğrencilere kapıyı açtı. 100'den fazla öğrencimiz Türkiye'nin vermiş olduğu burslardan istifade etti."

Burs çerçevesinde Türkiye'ye gelecek Liberyalı öğrencilerin sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Kemayah, eğitimin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek bir alan olduğuna işaret etti.

"Türkiye'nin Liberya'nın başkentinde büyükelçilik açmasının önemli olduğunu düşünüyoruz"

Kemayah, Karma Ekonomik Komisyonu kurmak istediklerini kaydederek, iki ülke arasındaki resmi ilişkileri bu mekanizmalarla yürütmek istediklerini söyledi.

İki ülke cumhurbaşkanının ülkeleri arasındaki ilişkilerinin mimarı olduğunu ve karşılıklı büyükelçilik açılacağını aktaran Kemayah, "Liberya olarak Türkiye'de büyükelçiliğini açmak için çalışmalarımıza, hazırlıklarımıza başlıyoruz. Türkiye'nin yakın gelecekte benzer şekilde Liberya'nın başkentinde bir büyükelçilik açmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kemayah, iki ülkenin terörle mücadele konusunda çalışmaya hazır olduğuna dikkati çekerek, "Birlikte iş birliği yapmaya bu alanda da hazırız. Görüşmelerimiz sırasında memnuniyetimizi ifade eden hususlardan bir tanesi de güvenlik alanında daha yakın iş birliği çalışmalarını başlatacak olmamız." ifadesini kullandı.

Liberya'ya gelen bazı Türk vatandaşlarının bulunduğunu ve bu kişilerin yaptıkları çeşitli hareketlerin Liberya'nın politikalarına aykırı olduğunu belirten Kemayah, şunları kaydetti:

"Liberya hükümetinin bu çerçevede almış olduğu önlemler var. Liberya'nın egemenliğini korumak bizim en temel dış politika hedefimiz. Güvenlik birimlerinin hazırlamış olduğu bazı raporlara bakıyoruz, bazı Türk vatandaşlarının hukukun üstünlüğüne ve Liberya'daki göç hukukuna aykırı hareket ettiğini tespit etti. Liberya hükümeti hızlıca hareket etti. Bu kişiler ülkemizden sınır dışı edildi. Söz konusu kişiler, Uganda üzerinden talep ettikleri ülkelere sınır dışı edildi. Hükümet olarak bu aksiyonun alınmasından pişmanlık duymuyoruz. Türkiye'yi de bu kişiler hakkında bilgilendirdik."

Kemayah, ülkesinin nüfusunun çoğunluğunun genç olduğunu, gençlere yönelik fırsatlar ortaya koyulması gerektiğini ve bu kapsamda Türkiye'ye ve TİKA'ya yaptığı yardımlar için teşekkürlerini iletti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını ve bunun artırılabilecek bir potansiyel taşıdığını belirten Kemayah, Liberya'nın Türkiye'de büyükelçilik açmak için çalışmalara başladığını ve 2023'ün ilk aylarında büyükelçiliği açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.