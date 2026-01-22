Libya Askeri Heyeti Uçağı Düşüşü: Soruşturma Devam Ediyor - Son Dakika
Libya Askeri Heyeti Uçağı Düşüşü: Soruşturma Devam Ediyor

22.01.2026 11:50
Ankara'da düşen Libya askeri uçağına dair ön rapor, acil iniş sırasında yaşanan elektrik arızasını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan kaza-kırım ön raporu, soruşturma dosyasına dahil edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşen uçağa ilişkin kaza kırım ekibi tarafından hazırlanan ön rapor soruşturma dosyasına dahil edildi. Ön raporda, 9H-DFS kuyruk numaralı Dassault Falcon 50 tipi uçağın son bakımının işletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve bakım çıkış sertifikasının düzenlendiği belirtildi. Rapora göre uçak saat 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra saat 20.33'te hava kontrol merkezine elektrik arızası sebebiyle acil durum bildirimi yaparak, acil iniş talebinde bulundu. Acil iniş amacıyla alçalmaya başlayan uçağın saat 20.36'da radar ekranından kaybolduğu ve bu saatten sonra uçakla irtibat kurulamadığı kaydedildi.

Raporda "Motorları çalışır durumda ve yüksek hızla bütün halinde çarptı" değerlendirmesine yer verildi

Ön raporda, uçağın 1252 metre rakımlı tepeye motorları çalışır durumda ve yüksek hızla bütün halinde çarptığı değerlendirmesine yer verildi. Motorların çarpma anında çalışır vaziyette olduğu belirtilen raporda, çarpmanın şiddeti nedeniyle uçağın infilak ettiği, bu nedenle enkazın 150 bin metrekarelik alana küçük parçalar halinde yayıldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında dosyaya giren mevcut kaza kırım ön raporunun kazanın oluş şekline ilişkin ilk teknik bulguları ortaya koyduğu, ancak kazanın kesin nedeninin hazırlanacak kapsamlı nihai kaza kırım raporuyla belirleneceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Libya, Son Dakika

