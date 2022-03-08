Libya'da Hafter güçleri balistik füze denemesi yaptı - Son Dakika
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Libya'da Hafter güçleri balistik füze denemesi yaptı

08.03.2022 06:07
Libya'da Hafter güçleri balistik füze denemesi yaptı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Suluk taburunun balistik Scud füzesi denemesi yaptığı bildirildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Suluk taburunun balistik Scud füzesi denemesi yaptığı bildirildi.

Trablus merkezli February televizyon kanalında yayınlanan videoya göre, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinin güneybatısında bulunan Suluk bölgesinden atılan balistik füzenin nereye düştüğü bilinmiyor.

Kanal haberinde, denemenin üçüncü dünya savaşı ihtimallerine ilişkin gerginliğin yaşandığı günlerde yapılmış olmasına dikkati çekti.

Öte yandan Libya merkezli Marsad gazetesinin twitter hesabından verdiği bilgide, "Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığının yaptığı eğitimlerini Tobruk kentinin güneyine 300 kilometre uzaklıktaki varsayılan hedeflere fırlattığı balistik füzeyle tamamladığı" kaydedildi.

Konuya ilişkin taraflardan henüz resmi açıklama yapılmadı.

Videoda fırlatma işlemini yapan gruptan birinin "Nereye düşerse iyi olur" şeklinde konuşmasına sosyal medyada, işlemin son derece hesapsız ve geliş güzel yapıldığının işareti" olduğu yorumları yapıldı.

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Halife Hafter, Bingazi, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Hafter güçleri balistik füze denemesi yaptı - Son Dakika


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