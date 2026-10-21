Libya'nın deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasına İsrail'den sert tepki - Son Dakika
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Libya'nın deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasına İsrail'den sert tepki

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Libya\'nın deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasına İsrail\'den sert tepki
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Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatını onaylaması İsrail'i kızdırdı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, bölgedeki yakın müttefiklerimizin egemenlik haklarını ihlal ediyor. Ne yazık ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesini istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerine bir kez daha tanık oluyoruz." şeklinde skandal ifadeler yer aldı.

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı.

LİBYA, MAVİ VATAN'A ONAY VERDİ

Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclisin Bingazi’de toplandığı belirtildi.

Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti."

İSRAİL'DEN SERT TEPKİ

Libya'nın aldığı karar Yunanistan gibi İsrail'in de uykularını kaçırdı. İsrail'den sert açıklama gelirken, açıklamnada skandal ifadeler yer aldı.  İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatını onaylama kararını şiddetle kınıyoruz.”

"MÜTTEFİKLERİMİZİN EGEMENLİK HAKLARINI İHLAL EDİYOR"

Bu anlaşma, bölgedeki yakın müttefiklerimizin egemenlik haklarını ihlal ediyor. Ne yazık ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesini istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerine bir kez daha tanık oluyoruz.”"

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    vaybe israel sert tepki vermis oha çok korktuk neyse... 1 0 Yanıtla
  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Engel tanımaz aşarız hangi çılgın Türk’e zincir vuracakmış şaşarız!!! 1 0 Yanıtla
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