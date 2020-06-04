Liverpool şampiyon olursa 24.5 milyon sterlin ödeyecek

Futbolun beşiği İngiltere'de Premier Lig kulüpleri, lig takvimindeki sapma nedeniyle yurt içi ve yurt dışındaki yayıncılara toplamda 330 milyon sterlin ödeyecek. Haftada 35 milyon sterlin tutarında ödeme yapacak kulüpler arasında şampiyonluğa en yakın takım olan Liverpool, mutlu sona ulaşırsa, tam 24,5 milyon sterlin verecek ve bu anlamda en çok para iadesi yapan kulüp olacak. Ayrıca Kırmızılar'ın menajeri Jürgen Klopp, şampiyon olmaları halinde mutlaka taraftarlarla kutlama yapacaklarını söyledi.



TARAFTARLAR 2'YE BÖLÜNDÜ



Öte yandan İngiltere'de 14 bin taraftara ligin yeniden başlamasının doğru olup olmadığı soruldu. Söz konusu taraftarların yüzde 47.7'si yeniden başlamanın doğru olduğunu düşünürken, yüzde 48'i ise yanlış olduğu yönünde oy verdi. Şampiyonluğa koşan Liverpool'un taraftarının yüzde 90'ı futbolun yeniden başlatılması lehine oy kullandı. Rakipleri Manchester City'nin taraftarları ise yüzde 80 oranında iptal yönünde oy kullandı!









VAR GÖREVLİLERİ FARKLI ODALARA



Koronavirüsün futbol liglerini bir bir iptal etmesinin ardından ortaya çıkan "VAR ne olacak?" sorusu yanıtını bulmaya başladı. Sosyal mesafenin aşıldığı ve tüm VAR odası çalışanlarının yan yana olduğu İngiltere'deki Video Yardımcı Hakem sistemi için çözüm önerileri düşünülüyor. Buna göre; her bir VAR çalışanı için ayrı odaların oluşturulmasının planlandığı belirtildi.



RONALDO KARANTİNA ÖNCESİNDEN DAHA İYİ



Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, idmana takım arkadaşlarından 4 saat önce gelerek bireysel olarak çalışma gerçekleştirdi. Bazı testler yapılan Portekizli yıldızın, karantina öncesindeki fiziksel durumuna göre daha ileri seviyede olduğu belirtildi. Öte yandan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, bazı taraftarların sezon bitmeden Serie A maçlarını izlemek için stadyumlara geri dönmelerine izin verilmesini istiyor.



LVIV'DE 25 POZİTİF VAKA



Koronavirüs nedeniyle ikinci kez durdurulan Ukrayna Ligi'nde son sırada yer alan Karpaty Lviv takımında futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarda 25 pozitif vaka tespit edildi. Bu, bir kulüpte belirlenen en yüksek vaka sayısı oldu. Protokol gereği tüm antrenmanlar iptal edilirken, kulüpteki herkesin iki hafta karantinaya gireceği açıklandı.



BİZİ SEN HASTA ETTİN!



Şampiyonlar Ligi'ndeki Valencia maçı öncesi koronavirüs semptomları gösterdiğini söyleyen Atalanta Teknik Direktörü Giampiero Gasperini'nin açıklamaları büyük tepki çekmişti. Futbolcu ve teknik adamlarının yüzde 35'i virüse yakalanan Valencia Kulübü, bu nedenle Gasperini'yi UEFA'ya şikayet edip kınama cezası verilmesi kararı aldı.