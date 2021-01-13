Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi " Olgunluk Sertifikası" aldı - Son Dakika

Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi " Olgunluk Sertifikası" aldı

13.01.2021 10:37
Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi

Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi, ana işi teknoloji üretmek olmayan bir birim olarak Logo Agile Process Improvement System (LAPIS) sistemi ile tüm süreçlerinde dijitalleşmeyi sağlayarak ISO 15504 Level 5 Spice Organizasyonel Olgunluk Sertifikası almaya hak kazandı.

Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi, ana işi teknoloji üretmek olmayan bir birim olarak Logo Agile Process Improvement System (LAPIS) sistemi ile tüm süreçlerinde dijitalleşmeyi sağlayarak ISO 15504 Level 5 Spice Organizasyonel Olgunluk Sertifikası almaya hak kazandı.

Logo Yazılım açıklamasına göre, şirketin Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm birimi, Türkiye'de ilk kez ana işi teknoloji olmayan bir birime verilen ISO 15504 Level 5 Spice Organizasyonel Olgunluk Sertifikası'nı, LAPIS sistemi ile aldı.

Teknoloji birimlerinin kullandığı LAPIS, Logo İK süreçlerine uyarlanarak uçtan uca dijitalleşme, çevik çalışma modeline geçiş, İK çıktılarının ölçümlenmesi ve verimlilik artışı sağlandı.

Logo'nun 2008 yılında yalın üretim felsefesi ve çevik metodolojileri baz alarak geliştirdiği LAPIS, uzun yıllardır ürün geliştirme birimleri tarafından kullanılıyor. Ürün geliştirme süreçleri için kullanılan LAPIS, şirkette farklı departmanlarda kullanılmak üzere aynı prensipleri taşıyarak ana işi teknoloji olmayan (non-IT) ekipler için uyarlandı.

LAPIS ile kurgulanan süreçle; belirsiz, karmaşık ve değişken olan zaman yönetimi, şeffaflık, adaptasyon ve sürekli iyileşme gibi parametreler, temel prensipler ile daha belirgin, sade ve planlamaya uygun hale getiriliyor.

Prensiplerin süreçteki kurallar ve araçlar ile desteklenmesi, planlamayı yapan ekiplerin hem ortak hareket etmesini hem de süreci oluşturmak yerine halihazırdaki framework üzerinde iyileşme fikirleri sunabilmesini sağlıyor.

"Çalışmalarımıza yenilikçi bakış açımızla devam edeceğiz"

Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı Hande Yalgın konuyla ilgili, "Dijital dönüşüm özellikle İK'da en önemli odak alanlarımızdan birisi. Pandemi süreciyle beraber pek çok şirket uzaktan çalışmaya geçti. Biz de 2019 yılında hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm hamlemizle, Dijital Dönüşüm parametrelerimizi 4 bacaklı (Dijital düşünce yapısı, Bilgi, Çeviklik ve Süreçler) bir model üzerine oturttuk. Logo Yazılım olarak yeteneklerimizi bu çerçeve ile paralel bünyemize katmak ve yetiştirmek bizim öncelikli amacımız. " bilgilerini verdi.

Logo olarak dışarıda da dijital dönüşüm rehberi olduklarını ifade eden Yalgın, öncelikle içeriye odaklandıklarını ve İK süreçlerini uçtan uca dijitalleştirdiklerini kaydetti.

Yalgın şöyle devam etti:

"Yazılım alanında faaliyet gösteren ve çevikliğin temel bir yetkinlik olarak tanımlandığı Logo Grup'ta çevik ve dijital öğrenme çalışmaları da kaçınılmaz olarak hız kazanmış durumda. Aldığımız sertifika ile birimimizde hayata geçirdiğimiz LAPIS ile ne kadar doğru bir adım attığımızı bir kez daha gördük ve çok mutluyuz. Yazılım ve teknoloji geliştiren şirketlerin iş birimleri tarafından alınan belgeyi Türkiye'de ilk kez İK birimi olarak alıyoruz. Dijital dönüşüm parametrelerimizden olan çeviklik konusunda önemli bir yol aldık ve çalışmalarımıza yenilikçi bakış açımızla devam edeceğiz."

Dijital Dönüşüm, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi ' Olgunluk Sertifikası' aldı - Son Dakika


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