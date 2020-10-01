Londra Belediye Başkanı Han, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki U20 zirvesine katılmayacak - Son Dakika

Londra Belediye Başkanı Han, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki U20 zirvesine katılmayacak

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, New York, Los Angeles ve Paris Belediye Başkanları gibi Suudi Arabistan'ın G20 dönem başkanlığı çerçevesinde bu hafta ev sahipliği yaptığı uluslararası zirveye katılmayı ve temsilci göndermeyi reddetti.

Londra Belediye Başkanı Han, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki U20 zirvesine katılmayacak, System.String[]

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, New York, Los Angeles ve Paris Belediye Başkanları gibi Suudi Arabistan'ın G20 dönem başkanlığı çerçevesinde bu hafta ev sahipliği yaptığı uluslararası zirveye katılmayı ve temsilci göndermeyi reddetti.

Guardian'ın haberine göre, kampanya grupları, Suudi Arabistan'daki siyasi mahkumların içinde bulunduğu zor durumu protesto etmek için dünya çapında belediye başkanlarının çarşamba günü Riyad'da başlayan ve 3 gün sürecek Urban 20 Zirvesi'ne (U20) katılmamaları çağrısı yaptı.

İlk etapta zirveye programındaki yoğunluğu gerekçe göstererek şahsen katılamayacağını belirten Londra Belediye Başkanı Han, daha sonra ekibine online etkinliğe katılmamaları talimatı vererek bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırdı.

Han, Suudi hükümetine destek verdiğine dair herhangi bir çıkarımın yapılmasını istemediğini de kaydetti.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Suudi Arabistan'daki kadın haklarının durumundan duydukları endişe nedeniyle zirveye katılmama kararı almışlardı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da etkinliğe katılmayacağını açıklamıştı. Hidalgo, Suudi Arabistan'ın 2019'da Paris'in onursal vatandaşı ilan edilen kadın hakları aktivisti Luceyn el-Hezlul'u cezaevinde tutmayı sürdürmesi nedeniyle zirveye katılmayı aklından bile geçiremeyeceğini söylemişti.

De Blasio da geçen hafta "Küresel Kovid-19 salgını, dünya çapında şehirlerin doğru olanı savunurken bir arada çalışmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Haksızlıklara karşı konuşmadan dünyaya rehberlik edemeyiz. İklim değişikliğiyle mücadele, barışı ilerletmek ve insan haklarını korumak için bir arada durmalıyız. Dünyanın diğer şehirlerindeki mevkidaşlarıma bu yılki U20'den çekilmeleri çağrısı yapıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Kampanya, çoğunun merkezi ABD'de olan gruplar tarafından yürütülüyordu. Bu gruplar arasında Codepink ve Freedom Forward bulunuyordu.

Codepink, Han'ı bugünkü açıklamasından ötürü kutladı. Grup, zirvenin, Suudi Arabistan'ın ülke içinde ve Yemen'de işlediği insan hakları ihlalleri ve savaş suçları nedeniyle boykot edilmesi çağrısı yaptığını da duyurdu.

Suudi Arabistan, Londra, Paris, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra Belediye Başkanı Han, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki U20 zirvesine katılmayacak - Son Dakika

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