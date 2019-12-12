Londra polisi "en küçük kurban" cinayetinin görüntülerini yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Londra polisi 'en küçük kurban' cinayetinin görüntülerini yayınladı - Son Dakika Dünya

Londra polisi "en küçük kurban" cinayetinin görüntülerini yayınladı

6 saat önce

? İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen olayda, bir uyuşturucu satıcısı 14 yaşındaki Jaden Moodie izimli çocuğa arabayla çarptıktan sonra yerde onu defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Londra polisi
? İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen olayda, bir uyuşturucu satıcısı 14 yaşındaki Jaden Moodie izimli çocuğa arabayla çarptıktan sonra yerde onu defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. 18 Aralık'ta görülecek dava öncesi polis olayın görüntülerini yayınladı.

Londra'nın Bickley Caddesi'nde motosikletiyle gitmekte olan Jaden Moodie'ye, uyuşturucu satıcısı Ayoub Majdouline önce arabayla çarptı ve Moodie'yi motosikletinden yere düşürdü. Hafif yaralanan 14 yaşındaki çocuğun yanına gelen uyuşturucu satıcısı, yerde yatan Moodie'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı Ayoub Majdouline, çıkarıldığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulunarak tutuklandı. Savcı, küçük çocuğun 14 saniye dayanabildiğini ve katilin karşısında hiç sansı olmadığını açıkladı. 18 Aralık'ta hakim tarafından alacağı ceza açıklanmadan önce Metropolitan Polisi tarafından cinayetin görüntüleri yayınlandı. Polis, Jaden Moodie'nin 2019 yılında Londra'da 'cinayete kurban giden en genç kişi' olduğunu duyurmuştu.


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İngiltere, Londra, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:59 Kaynak: DHA
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