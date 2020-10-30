Los Angeles Galaxy'de Guillermo Barros Schelotto dönemi sona erdi

Ülkesinde Lanus ve Boca Juniors ile İtalya 'da Palermo 'yu çalıştıran Barros Schelotto, Ocak 2019'da Los Angeles Galaxy'nin başına geçmişti.

Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi: Umarım herkes benim kadar üzgündür