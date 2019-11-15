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Lübnan'da eski Maliye Bakanı Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali artıyor
6 saat önce
Lübnan'da eski Maliye Bakanı Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali artıyor
Lübnan’da eski Maliye Bakanı Muhammed es-Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtilali giderek artıyor.
Lübnan'da eski Maliye Bakanı Muhammed es-Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali giderek artıyor.
Dışişleri Bakanı Cibran Basil, basına yaptığı açıklamada, Safadi'nin, büyük partilerin destek vermesi ve kendisini aday göstermesi halinde başbakanlık koltuğuna oturmayı kabul ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:31
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