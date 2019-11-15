Son Dakika Haberleri: Lübnan'da eski Maliye Bakanı Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali artıyor
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Lübnan'da eski Maliye Bakanı Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali artıyor

6 saat önce

Lübnan'da eski Maliye Bakanı Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali artıyor Lübnan’da eski Maliye Bakanı Muhammed es-Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtilali giderek artıyor.

Lübnan'da eski Maliye Bakanı Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali artıyor, System.String[]

Lübnan'da eski Maliye Bakanı Muhammed es-Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali giderek artıyor.


Dışişleri Bakanı Cibran Basil, basına yaptığı açıklamada, Safadi'nin, büyük partilerin destek vermesi ve kendisini aday göstermesi halinde başbakanlık koltuğuna oturmayı kabul ettiğini söyledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:31 
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