Lübnan'da Hizbullah yanlılarının cenaze konvoyuna silahlı saldırı düzenleyenlerden biri gözaltına alındı - Son Dakika

Lübnan'da Hizbullah yanlısı cenaze konvoyuna silahlı saldırı düzenleyenlerden bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz Cumartesi günü bir düğünde öldürülen Ali Şibli isimli vatandaşın cenaze konvoyunun dün silahlı saldırıya uğradığı başkent Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde evlere baskınlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, silahlı saldırı sonucu konvoyda can kaybı ve yaralanmalara sebep olan silahlı kişilerden birinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Hizbullah yanlıları ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalarda en az 2 kişi ölmüştü

Halde bölgesinde dün Hizbullah yanlısı Şibli'nin cenazesinin geçişi sırasında çıkan silahlı çatışmada en az 2 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Halde bölgesinin sakinleri "Arap aşiretleri (Bedevi Araplar)" ile konvoydaki silahlı Hizbullah yanlıları arasında bir süre devam eden çatışmalarda, uzun namlulu tüfekler ve RPG roketatar kullanılmıştı.

Lübnan ordusuna bağlı birlikler kısa sürede zırhlı araçlarla bölgeye intikal ederek kontrolü sağlamış ve "silahlı kişilerin vurulacağını" duyurmuştu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise Şibli'nin cenaze konvoyuna Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde pusu kurulduğu ifade edilmişti.

Silahlı kişilerce saldırıya uğrayan konvoyda 2 kişinin hayatını kaybettiğine ve bazı kişilerin yaralandığına işaret edilen açıklamada, Hizbullah yöneticilerinin olayı tüm detaylarıyla takip ettiği vurgulanarak ordu ve güvenlik güçlerine "ivedilikle müdahale" çağrısı yapılmıştı.

Çatışmada öldürülen Hizbullah yanlısı kişilerin bugün düzenlenecek cenaze törenleriyle toprağa verilmesi beklenirken, Arap aşiretleri mensuplarının kayıp verip vermediği açıklanmadı.

Olayın öncesinde yaşananlar

Beyrut'un güneyinde yer alan Halde bölgesinde, geçen yıl Aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmaya çalışan Şii Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı gençlere tepki gösterilmişti.

Karşılıklı anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Lübnanlı "Arap aşiretleri (Bedevi Araplar)" mensubu Suriyeli H.M. Ghosn ile M. Hadum hayatını kaybetmiş, Ghosn ailesinden 3 kişi de yaralanmıştı.

Geçen yıl öldürülen Ghosn'un kardeşi A. Ghosn, önceki gün güneydeki bir düğünde Hizbullah yanlısı olarak bilinen Şibli'ye ateş açarak öldürmüştü. A. Ghosn, kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.