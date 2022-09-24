Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinden 22 Eylül 'de yola çıkan bir düzensiz göçmen teknesi dün batmıştı. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi - Son Dakika

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