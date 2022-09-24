Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi

24.09.2022 18:28
Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi

Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi.

Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi.

Suriye'nin Tartus kentindeki Basil Hastanesi Müdürlüğünce, tekne faciasına ilişkin açıklama yapıldı.

Hastanenin verdiği bilgide, olayda ölü sayısının 89'a yükseldiği kurtarılan 20 kişiden 6'sının da taburcu edildiği aktarıldı.

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, tekne faciasındaki olayla ilgili 2 zanlının yakalandığı kaydedildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinden 22 Eylül'de yola çıkan bir düzensiz göçmen teknesi dün batmıştı. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada olayda 75 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

YORUMLAR
500
Tekne faciasında ölen Filistinli genç Beyrut'ta toprağa verildi Tekne faciasında ölen Filistinli genç Beyrut'ta toprağa verildi Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölen Lübnanlı baba ve kızının cenazesi toprağa verildi Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölen Lübnanlı baba ve kızının cenazesi toprağa verildi
Kaynak: AA

Lübnan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:14 İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek
16:03 Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 18:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement