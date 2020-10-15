LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA

15.10.2020 12:28
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA, System.String[]

ÜMRANİYE'de 4 çocuğu ile birlikte yaşayan Lübnanlı kadın, velayeti kendisinde olan çocuklarının boşanma aşamasında olduğu yine Lübnan vatandaşı eşi tarafından icra yoluyla apar topar elinden alındığını söyleyerek, çocukların kendisine verilmesini istedi.

ÜMRANİYE'de 4 çocuğu ile birlikte yaşayan Lübnanlı kadın,  velayeti kendisinde olan çocuklarının  boşanma aşamasında olduğu yine Lübnan vatandaşı  eşi tarafından icra yoluyla apar topar  elinden alındığını söyleyerek, çocukların kendisine verilmesini istedi. Çocuklarının  ayakkabıları olmaksızın aşağı indirildiğini, diyabet hastası bir çocuğunun da heyecandan bayıldığını  öne süren kadın, karara itiraz edeceğini söyledi. Çocukların polis ve icra memurları eşliğinde alındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de yaşayan 4 çocuk annesi Lübnanlı Dania Kerdi (43) iddiaya göre kendisi gibi Lübnan asıllı eşi Samer R. (60) ile boşanmak için Lübnan'da mahkemeye başvurdu.  Mahkeme 4 çocuğun da velayetini  Dania Kerdi'ye verdi. Alınan kararı Trabzon 2'inci Aile Mahkemesi'nde bozdurduğu öne sürülen  baba ise dün  polis ve icra memurları eşliğinde Lübnanlı anneden çocuklarını aldı. Çocuklar ise annelerinden ayrılmak istemedi. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Dania Kerdi'nin avukatı Sedat Kar,  müvekkii  Dania Kerdi'nin  Lübnan vatandaşı eşi ile boşanma davalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Trabzon'da yaşayan eşi, çok ani bir şekilde mahkemeden karar almak suretiyle apar topar geliyor. Dania hanımın 4 çocuğu ile birlikte yaşadığı konuta gelip çocukları, çocuk haklarıyla hiç uyumlu olmayacak bir şekilde konutlarından indirip özel arabasına bindiriyor. Dania hanımın eşi ikinci bir kadınla Lübnan kanunlarına göre evli. Çocuklar, babaları ile birlikte yaşamak istemediğinden anneleri ile birlikte İstanbul'da yaşıyorlar. Ama babaları mahkemeden apar topar aldıkları kararla çocukları Dania hanımdan zorla almaya geldi. Çocukların yaşı 7 ile 14 arasında. 3 kız, erkek olanı diyabet hastası, insülin kullanıyor. Bütün bu süreçlere dikkat edilmeksizin şahıs da Dania Hanım ve çocukları Lübnan vatandaşı olup Arapça bilmediklerinden yanlarında bu süreci anlatacak Arapça tercümanı bulunmaksızın çocukları maalesef mağdur ediyorlar.""Vesayet yani küçük çocukların mallarını yönetme kararını yanlış, hatalı tercüme ettirilerek mahkemeye müracaat edildiği  haberini aldık biz."diyen avukat  Sedat Kar,  "Bu kararı ansızın bu şekilde aldığını düşünüyoruz. Buradaki hatayı biz yarın yapacağımız itiraz ile ortaya çıkaracağız. İnşallah Trabzon 2'inci Aile Mahkemesi'nin verdiği bu karardan dönülecek. Çocukların annesine iade edileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.Dania Kerdi ise, "Bulunduğum şehirde çocuk ve kadın haklarının korunduğunu biliyorum. Dolayısıyla bugün yaşadıklarım benim çok garibime gitti. Sabah biz evdeyken çocuklarımla birlikte yatıyorduk. Polis ve mahkemeden geldiğini beyan eden şahıslar geldiler ve bize Türkçe bir şeyler anlattılar. Biz yeterince Türkçe bilmiyoruz. Çocukları apar topar aşağı indirdiler. Çocuklarımdan İbrahim, diyabet hastası ve  bu heyecan karşısında bayıldı. Ben de onlara söyledim. Çocuklarımı üst baş giyinmeksizin ayaklarında ayakkabıları olmaksızın aşağı indirdiler. İbrahim bayıldıktan sonra beraberlerinde gelen avukat, 'yalan söylüyorlar' deyip çocuğu olduğu gibi sırtladılar." dedi.

Kerdi, "Trabzon'da mahkeme geçici olarak çocukların görmüş oldukları kötü muamele sonrasında sosyal hizmetlerden alınan raporlar da dikkate alınarak anneye verilmesine karar verdi. Ben çocuklarımı aldım, İstanbul'a getirdim. Çocuklarımı orada gördükleri kötü muamele sonrasında çocuk psikologuna götürüyorum."diye konuştu.

- İstanbul
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA
LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA

Ümraniye, Lübnan, Kadın, İcra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LÜBNANLI ANNENİN VELAYET DAVASI... ÇOCUKLARIN İCRAYLA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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