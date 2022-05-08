Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti

08.05.2022 10:33

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus ordusunun Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen Ukraynalı sivillerin saklandığı okula gerçekleştirilen bombalı saldırıda 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Gayday, "Bu Rusya'nın gerçek vahşetidir. Ruslar için öldürülecek kişinin kim olduğu önemli değil. Askeri öldüremezse korumasız çocuğu öldürüyor" dedi.

Rus ordusunun dün, Ukrayna'nın Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurmasının ardından Luhansk Valiliği yeni bir açıklamada bulundu.

60 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul içerisinde bulunan 90 kişiden 60'ının göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

"BU RUSYA'NIN GERÇEK VAHŞETİDİR"

Vali Gayday açıklamasında, "Okula düzenlenen hava saldırısı sonucunda yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti. Dün yerel saatle 16.37'de okul binasına düzenlenen saldırı sonucunda 300 metrekarelik alanda yangın çıktı ve çıkan yangın 4 saat içinde kontrol altına alındı. Daha sonra göçük altında kalanları kurtarma operasyonu başlatıldı ve 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Göçük altından 7'si yaralı 30 vatandaş kurtarıldı. Göçük altında kalan yaklaşık 60 kişi ise hayatını kaybetti. Bu Rusya'nın gerçek vahşetidir. Ruslar için öldürülecek kişinin kim olduğu önemli değil. Askeri öldüremezse korumasız çocuğu öldürüyor" ifadelerini kullandı.

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Luhansk, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti - Son Dakika
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