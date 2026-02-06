Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 bin 381 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?