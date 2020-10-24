Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı - Son Dakika

Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı

24.10.2020 15:05
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin kent ormanı kuracağı alanda ilçe halkının katılımıyla temizlik yapıldı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin kent ormanı kuracağı alanda ilçe halkının katılımıyla temizlik yapıldı. Etkinlik sonrası toplanan çöplerin torbalarıyla Trakya şivesiyle, 'Çok temiz oldu beya' yazıldı.

?Lüleburgaz Belediyesi, 'Kent Ormanı' kurmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiraladığı eski Hava Radar Mevzi Komutanlığı'na ait 97 hektarlık alanda bugün, 'Kent ormanımızı birlikte temizliyoruz' etkinliği düzenledi. Sivil toplum örgütleri, çevreci kuruluşlar, spor kulüpleri ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği temizlik kampanyasına katılanlar, alanda çöp toplayıp, temizlik yaptı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, etkinliğe yoğun katılım olduğu için büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Lüleburgaz'ın yeşil alanları ihtiyacı olduğunu ve bu projenin de çok önemli olduğunu söyleyen Gerenli, şöyle konuştu: "Bu proje, hepimizin düşündüğü ve hayal ettiği bir projeydi. Şu anda ben çok mutluyum. Buna yürekten inanıyordum, Lüleburgaz halkı ormanına sahip çıkacak diyorduk ve şu anda muhteşem bir katılım var. Daha alana girerken veteran sporcularımızı gördüm. Diğer spor kulüplerimizden onun dışında sivil toplum kuruluşlarını gördüm. Lüleburgaz halkı ormanına sahip çıkıyor. Katılım çok güzel bu davete kimse kayıtsız kalmadı gerçekten. Burası temizlendikten sonra D tipi mesire alanı olarak geçiyor. Yani Kent Ormanı. Kent ormanlarının özelliği bitki örtüsü ve hayvan dokusunun korunduğu ve insanların doğayla iç içe kaldıkları doğa sevgisinin, orman sevgisinin geliştirdikleri içerisinde kır bahçeleri, kır lokantaları, piknik ve spor alanları, izcilik, kamp alanlarının olduğu yapay göletlerin bulunduğu bir alan. Bu şekilde hayata geçirmeyi planladık. Vaziyet planından sonra bir uygulama projesi hayata geçecek. Her zaman şunu söylüyorum, Lüleburgaz belediyesinin değil, Lüleburgaz halkının olacak burası. Sivil toplum örgütleriyle hep beraber burayı hayata geçireceğiz. 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin gelip gününü geçireceği, mutlu olacağı bir orman getirmeye çalışıyoruz ve getireceğiz hep beraber. Açılışını önümüzdeki yaz için planlıyoruz, mayıs, haziran ayı gibi. Lüleburgaz halkının kullanımına en azından piknik ve mesire yeri, kır lokantası, kır kahvesi alanlarını açmak istiyoruz. Tamamını hayata geçirmek 5 yıllık bir proje. 5 yıl içerisinde en son yapay gölete kadar tamamlayıp festival alanı olacak şekilde seyir teraslarıyla beraber halkın kullanımında olacak."'HALK OLARAK SAHİP ÇIKMALIYIZ'Sabah erken saatlerde etkinliğe katılmak için alana geldiğini belirten Yazgülü Tokmak, "Muhteşem bir proje. Kentimiz için gerekli olan bir alanı güzelleştiriyoruz hep birlikte bugün. Kent ormanımız hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz bir izci grubu olarak buradayız, destek için geldik. Açık söylemek gerekirse en çok bizim ihtiyacımız vardı. Kocaman bir alan ve çok güzel şeyler yapılacağına eminim. Mutluyuz" dedi. Deniz Kılıç ise, "Sabah erken saatte geldik ve böyle güzel bir projeyi hazırlayan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu sadece buranın değil tüm bölgeye hitap edecek bir proje" şeklinde konuştu.TRAKYA HAVASIYLA OYNADILARTemizlik kampanyasının bir bölümünde Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin de aralarında bulunduğu grup, Trakya havaları ile karşılıklı oyunlar oynadı. Oyun sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı. 'ÇOK TEMİZ OLDU BEYA'

Etkinliğin ardından alandan toplanan çöplerin torbasıyla Trakya şivesiyle, 'Çok temiz oldu beya' yazısı yazıldı.


- Kırklareli
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı
Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Lüleburgaz, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Ali Koç, 5 yıl sonra kurşunlanma olayıyla ilgili konuştu: Can kaybı olsaydı bu şekilde davranılmazdı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı
G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı         
14:39
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama         
13:37
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor         
11:48
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı 6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı         
10:22
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor         
10:11
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 15:14:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei