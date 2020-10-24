Lüleburgazlılar kent ormanı kurulacak alanda temizlik yaptı - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin kent ormanı kuracağı alanda ilçe halkının katılımıyla temizlik yapıldı. Etkinlik sonrası toplanan çöplerin torbalarıyla Trakya şivesiyle, 'Çok temiz oldu beya' yazıldı.

?Lüleburgaz Belediyesi, 'Kent Ormanı' kurmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiraladığı eski Hava Radar Mevzi Komutanlığı'na ait 97 hektarlık alanda bugün, 'Kent ormanımızı birlikte temizliyoruz' etkinliği düzenledi. Sivil toplum örgütleri, çevreci kuruluşlar, spor kulüpleri ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği temizlik kampanyasına katılanlar, alanda çöp toplayıp, temizlik yaptı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli , etkinliğe yoğun katılım olduğu için büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Lüleburgaz'ın yeşil alanları ihtiyacı olduğunu ve bu projenin de çok önemli olduğunu söyleyen Gerenli, şöyle konuştu: "Bu proje, hepimizin düşündüğü ve hayal ettiği bir projeydi. Şu anda ben çok mutluyum. Buna yürekten inanıyordum, Lüleburgaz halkı ormanına sahip çıkacak diyorduk ve şu anda muhteşem bir katılım var. Daha alana girerken veteran sporcularımızı gördüm. Diğer spor kulüplerimizden onun dışında sivil toplum kuruluşlarını gördüm. Lüleburgaz halkı ormanına sahip çıkıyor. Katılım çok güzel bu davete kimse kayıtsız kalmadı gerçekten. Burası temizlendikten sonra D tipi mesire alanı olarak geçiyor. Yani Kent Ormanı. Kent ormanlarının özelliği bitki örtüsü ve hayvan dokusunun korunduğu ve insanların doğayla iç içe kaldıkları doğa sevgisinin, orman sevgisinin geliştirdikleri içerisinde kır bahçeleri, kır lokantaları, piknik ve spor alanları, izcilik, kamp alanlarının olduğu yapay göletlerin bulunduğu bir alan. Bu şekilde hayata geçirmeyi planladık. Vaziyet planından sonra bir uygulama projesi hayata geçecek. Her zaman şunu söylüyorum, Lüleburgaz belediyesinin değil, Lüleburgaz halkının olacak burası. Sivil toplum örgütleriyle hep beraber burayı hayata geçireceğiz. 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin gelip gününü geçireceği, mutlu olacağı bir orman getirmeye çalışıyoruz ve getireceğiz hep beraber. Açılışını önümüzdeki yaz için planlıyoruz, mayıs, haziran ayı gibi. Lüleburgaz halkının kullanımına en azından piknik ve mesire yeri, kır lokantası, kır kahvesi alanlarını açmak istiyoruz. Tamamını hayata geçirmek 5 yıllık bir proje. 5 yıl içerisinde en son yapay gölete kadar tamamlayıp festival alanı olacak şekilde seyir teraslarıyla beraber halkın kullanımında olacak."'HALK OLARAK SAHİP ÇIKMALIYIZ' Sabah erken saatlerde etkinliğe katılmak için alana geldiğini belirten Yazgülü Tokmak, "Muhteşem bir proje. Kentimiz için gerekli olan bir alanı güzelleştiriyoruz hep birlikte bugün. Kent ormanımız hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz bir izci grubu olarak buradayız, destek için geldik. Açık söylemek gerekirse en çok bizim ihtiyacımız vardı. Kocaman bir alan ve çok güzel şeyler yapılacağına eminim. Mutluyuz" dedi. Deniz Kılıç ise, "Sabah erken saatte geldik ve böyle güzel bir projeyi hazırlayan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu sadece buranın değil tüm bölgeye hitap edecek bir proje" şeklinde konuştu.TRAKYA HAVASIYLA OYNADILARTemizlik kampanyasının bir bölümünde Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin de aralarında bulunduğu grup, Trakya havaları ile karşılıklı oyunlar oynadı. Oyun sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı. 'ÇOK TEMİZ OLDU BEYA'

Etkinliğin ardından alandan toplanan çöplerin torbasıyla Trakya şivesiyle, 'Çok temiz oldu beya' yazısı yazıldı.

- Kırklareli