Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasının ardından Meclis'te AK Parti'nin sandalye sayısı düştü - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde istifa eden Berat Albayrak'ın yerine kimin geçeceği merak edilirken, gece yarısı sürpriz bir kararla Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atandı. Elvan'ın atanması Meclis'te sandalye sayısını değiştirdi.
Lütfü Elvan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı idi. Elvan'ın Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturması ile AK Parti'nin 290 olan TBMM'deki sandalye sayısı 289'a düştü. Böylece Cumhur İttifakı'nın (AK Parti+MHP) sandalye sayısı ise 337 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini belirtmişti. İstifa kararının üzerinden 27 saat geçtikten sonra İletişim Başkanlığı'ndan, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirme sonunda sonucunda Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" açıklaması yapıldı. İstifanın kabul edilmesinin ardından Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan getirildi.
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