Maç Özeti: Real Madrid 2 - 0 Borussia Dortmund

Santiago Bernabeu'da 1998 Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid, Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Jupp Heynckes'in yönetimindeki Madrid, Christian Karembeu ve Fernando Morientes'in golleriyle Alman ekibi Dortmund'u mağlup ederek Amsterdam Arena'da oynanacak finalde Juventus'un rakibi oluyor.