Macaristan Başbakanı'ndan Soros İddiası

Macaristan Başbakanı Viktor Orban
, ülkede geniş katılımlı protestolara neden olan "fazla mesai" kanununu protesto eden göstericilerin parasının Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros
tarafından ödendiğini iddia etti. Başbakan Orban
, devlet radyosu Kossuth'daki haftalık konuşmasında, ülkede geniş katılımlı protestolara neden olan, muhalefetin "köle yasası" olarak adlandırdığı "fazla mesai" kanunu ilgili açıklamalarda bulundu.
Macaristan'da 12 Aralık
'ta "fazla mesai" kanununun kabul edilmesinin ardından tüm muhalefet partilerinin ortak şekilde hareket ettiği eylemlerde yer alanları Soros'un tuttuğunu öne süren Orban, "Sokakta eylem yapanların bir kısmının, en agresif ve en aktiflerinin parasını George Soros ödüyor." dedi.
Protestoların arkasında uluslararası ağların da yer aldığını iddia eden Orban, dünya genelinde sağcı hükümetlerin baskı altında olduğunu söyledi.
Eylemler sırasında polis ve protestocular arasında yaşanan arbedeyi de değerlendiren Orban, protestocuların polise saldırdığını öne sürerek, "Hiç kimse şiddet uygulayamaz ve vandallık yapamaz. Vandalizm ve siyasi fikir belirtmeyi birbirinden ayırmak gerekiyor." diye konuştu.
İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan "fazla mesai" kanunu, 12 Aralık'ta kabul edilerek yasalaşmıştı.
2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.
Muhalefet, kanunu "köle yasası" olarak adlandırıyor.
Düzenlemenin geri çekilmesi için yapılan protestolara geniş katılım olmuş, birçok defa polis ve eylemciler arasında arbede çıkmış ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı.
Ülke genelinde bu akşam büyük katılımlı protesto düzenlenmesi bekleniyor.
İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.