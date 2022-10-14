Macaristan'da öğrenciler, öğretmenlere destek için eylem düzenledi

Macaristan'da öğrenciler, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için son dönemde greve giden öğretmenlere destek vermek amacıyla eylem yaptı.

Başkent Budapeşte'nin simge meydanlarından Kahramanlar Meydanı'nda toplanan öğrenciler, "Öğretmenlerimizle birlikteyiz" yazılı pankartın arkasında İçişleri Bakanlığına yürüdü.

Bakanlık önünde toplanan kalabalığa konuşma yapan bazı öğrenciler, eğitimin ulusal bir konu olduğunu ve öğretmenleriyle gurur duyduklarını söyledi.

Öğrenciler, sivil itaatsizlik ve grev yapan bazı öğretmenlerin görevine son verilmesinin ve tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, Macaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yanı sıra öğretmenlere destek amacıyla pankartlar da taşıdı.