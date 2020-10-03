Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Altay'a 1-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, müsabaka hakeminin yönetimine ve iletişim tarzına tepki gösterdi.

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TFF 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Altay'a 1-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, müsabaka hakeminin yönetimine ve iletişim tarzına tepki gösterdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İlker Püren, rakipleri Altay'ın iyi mücadele ettiğini belirterek, "Topa hakim olan, daha çok kontra atakları kullanan takım Altay'dı. Biz daha tok ve doygun bir oyun anlayışıyla sahadaydık. Üçüncü bölgede biraz pozisyon sayımızı artırabilseydik, eminim ilk yarıda gol bulabilecektik. Altay takımı da son derece iyi mücadele etti. Dengede giden maçı ancak bir oyuncunu hatası bozacaktı." diye konuştu.

Maçın hakemiyle diyalog kuramadıklarını anlatan Püren, "Hakem diyaloglarında son derece kabaydı. Bir teknik adam ya da oyuncuyla nasıl konuşulması gerektiğini bilmiyordu diyebilirim. Hakemler kendilerine bir profil ortaya koyabilmek için sert bir üslup seçiyorlar. Bunun yerine daha doğru bir iletişim metodu ortaya koysalar, maçın gidişatı daha iyi olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Püren, ikinci yarıda iyi bir futbol ortaya koyduklarını ama aradıkları golü bir türlü bulamadıklarını vurgularken, "İkinci yarı öncesi oyuncularımıza ceza sahasını biraz daha fazla yoklamamız gerektiğini söyledik. Sahaya çıktığımızda ilk 10-15 dakikalık bölümde topun ceza sahasına girme sayısı ilk yarıya oranla daha fazlaydı. Gol pozisyonunda özellikle rakip oyuncunun yükselirken sol elini bizim Osman Keçelioğlu'nun omzunun üstüne koyması dikkat çekiciydi. Artık herkesin faul diyebileceği bir pozisyonda hakemin bu kadar yakın olup, duyarsız kalması ve gol noktasına koşması beni açıkçası üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

İldiz: "Önemli bir haftayı kayıpsız geçirdiğimiz için mutluyuz"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, Ankara Keçiörengücü maçında sergilenen futbol ve alınan sonucun kendilerini memnun ettiğini belirtti.

İlk yarının başlarında istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını anlatan İldiz, "Ancak ilk yarının son 20 dakikası ile ikinci yarı tamamen istediğimiz gibi geçti. Çok pozisyona girdik ancak bir tanesini değerlendirebildik." şeklinde konuştu.

İldiz, zorlu bir müsabaka oynayacakları bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını vurgulayarak, "Çünkü Ankara Keçiörengücü sahasında son derece etkili olabilen bir takım. Zemin şartları zor olan bir sahada oynadık. Bizde çok yeni bir takımız. 17-18 tane yeni oyuncu alan bir takım için bu başarı kolay değil. Bir taraftan da lig devam ediyor. Önemli bir haftayı kayıpsız geçirdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:55 - Kaynak: AA

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