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Madagaskar'daki kasırgada can kaybı 96'ya yükseldi - Son Dakika

Madagaskar'daki kasırgada can kaybı 96'ya yükseldi

09.02.2022 12:07
Madagaskar'daki kasırgada can kaybı 96'ya yükseldi

Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi.

Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi.

Madagaskar'da geçtiğimiz 5 Şubat'ta karaya ulaşan Batsirai Kasırgası'nda can kaybı sayısı artıyor. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve sele neden olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'den 96'ya yükseldiği belirtildi. Ülkenin güneydoğusunda büyük bir yıkıma yol açan kasırga nedeniyle birçok ev yıkıldı ya da hasar aldı. Hükümet verilerine göre yaklaşık 600 bin kişinin etkilenmesi beklenen kasırgada, 150 bin kişi ise evsiz kaldı. Kasırgada hükümet binalarının da hasar aldığı öğrenilirken, bazı bölgelerde hatların hasar görmesi sonucu yaşanan elektrik kesintilerinin devam ettiği belirtildi.

Evleri yıkılan ve hasar gören kişilerin barınaklara yerleştirildiği ülkede, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Manakara ve Tamatave'de barınaklarda kalanlara yemek dağıtımı yapıldı. Can kaybı sayısının artmasının beklendiği ülkede kasırgadan etkilenen bölgelerde, yiyecek için stok bulunmadığı ve barınma sıkıntısı yaşandığı açıklandı. - ANTANANARIVO

Madagaskar'daki kasırgada can kaybı 96'ya yükseldi
Madagaskar'daki kasırgada can kaybı 96'ya yükseldi

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Madagaskar, Hükümet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Madagaskar'daki kasırgada can kaybı 96'ya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madagaskar'daki kasırgada can kaybı 96'ya yükseldi - Son Dakika
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