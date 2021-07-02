Madımak olayında hayatını kaybedenler Tunceli'de anıldı - Son Dakika

Sivas'ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 28. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle Tunceli'de de anıldı.

Tunceli Sanat Sokağı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı. Katılımcılar adına açıklamayı okuyan Ali Ekber Kaya, Sivas'ta 33 canın katledildiğini söyledi. Katliam öncesinde haftalarca nefret ve düşmanlık içeren bildiriler dağıtıldığını savunan Kaya, "Bu bildirilerde kıyam çağrılarıyla Sivas'a gelecek olan aydınlarımızı ve canlarımızı hedef gösterdiler" dedi.

Katılımcılar, açıklamanın ardından dağıldı. - TUNCELİ