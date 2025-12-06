Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı - Son Dakika
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

06.12.2025 07:16
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından terör örgütleri listesine alınan Tren de Aragua'nın da dahil olduğu suç çetelerinin yenilgiye uğratıldığını duyurdu. Ayrıca, ABD'nin askeri faaliyetlerini eleştirerek, bilgi paylaşımına ve ortak güvenlik operasyonlarına hazır olduklarını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından terör örgütleri listesine alınan Tren de Aragua'nın da dahil olduğu tüm suç çetelerinin güvenlik güçlerince yenilgiye uğratıldığını söyledi.

Başkent Caracas'ta Bolivarcı Ulusal Polis Servisi (PNB) Akademisi'nin yeni merkezinin açılışında konuşan Maduro, başta ABD olmak üzere isteyen tüm ülkelerle bilgi paylaşımı ve ortak güvenlik operasyonları yürütmeye hazır olduklarını ifade etti.

Maduro, Tren de Aragua, Tren del Llano ve "El Koki" olarak bilinen örgütlerin güvenlik operasyonlarıyla yenilgiye uğratıldığını belirterek ABD'nin Karayipler'deki askeri faaliyetlerini eleştirdi.

ABD'nin Venezuela'ya karşı "emperyalist ve saldırgan" bir tutum izlediğini savunan Maduro, bu yaklaşımın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uluslararası hukuku "orantısız ve yasa dışı şekilde ihlal ettiğini" dile getirdi.

"VENEZUELA HİÇBİR ZAMAN TEHDİT UNSURU OLMADI"

Devlet Başkanı Maduro, "Venezuela hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri için bir tehdit olmadı, şimdi de değil ve asla da olmayacak. Aksine Venezuela tüm Amerika kıtasında bir güvenlik garantisidir, bir umuttur." dedi.

Polis teşkilatından sürekli bir operasyonel hazırlık ve önleyici hamle planı oluşturmasını isteyen Maduro, "Bunu 24 saat içinde almak istiyorum. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katkıları çok değerli, sizin moral gücünüz, benim moral gücümdür." ifadesini kullandı.

ABD, "TREN DE ARAGUA" ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLANMIŞTI

ABD yönetimi, "yabancı terör örgütü" olarak tanımlanan Venezuela merkezli Tren de Aragua (TdA) çetesiyle bağlantılı yeni yaptırımları duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela merkezli çetenin, uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen ve insan kaçakçılığı, şantaj, kadın ve çocukların cinsel istismarı, kara para aklama ve tetikçilik gibi çeşitli suç faaliyetleriyle uğraştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, İnsan Hakları, Venezuela, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Umit Umit:
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:59
