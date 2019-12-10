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Mahalle halkının su sevinci

6 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Şabaniye Mahallesi Çayüstü Sokaktaki 35 evin yeni içme suyu hattını bağladı.

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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Şabaniye Mahallesi Çayüstü Sokaktaki 35 evin yeni içme suyu hattını bağladı.


Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepleri karışlamak için yoğun mesai harcıyor. Bazı mahallelerde görülen su sıkıntısının giderilmesine yönelik fizibilite çalışmaları sonrası ekipler harekete geçti. Uzun süredir susuzluk çeken ve yeni yerleşimlerin bulunduğu Şabaniye Mahallesi Çayüstü Sokaktaki 35 evin yeni su bağlantıları yapıldı. Bir terfi merkezi ile birlikte bin metreküplük su deposunun yapıldığı mevkide 7 bin 688 metrelik bir su şebekesi çekimi gerçekleştirildi. VASKİ Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanı Harun Şahin ile teknik heyet, yeni hat çekilen mahalleye giderek yapılan çalışmaları inceledi.


Daha önce tankerlerle su taşıyan sokak sakinleri, VASKİ'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Yıllardır çektiğimiz sıkıntılar sona erdi ve rahat bir nefes aldık" dediler. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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