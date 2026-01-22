MARDİN'in Midyat ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Midyat ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi'nde meydana geldi. Dağlık alanda bir keçinin mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine AFAD arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldığı noktadan çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Mahsur Keçi AFAD ile Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?