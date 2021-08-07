Makinistlerin dikkati facianın önüne geçti! Treni durdurup ormanlık alandaki yangına müdahale ettiler - Son Dakika

Makinistlerin dikkati facianın önüne geçti! Treni durdurup ormanlık alandaki yangına müdahale ettiler

Sivas'tan Malatya yönüne doğru giden 4 Eylül Mavi Treni'nin makinistleri, güzergahta ormanlık alandaki ağaçların yandığını görünce treni durdurup, tüplerle müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Sivas'tan Malatya yönüne giden, 22018 sefer sayılı 4 Eylül Mavi Tren'in makinistleri, saat 11.30 sıralarında, Akgedik ile Ulugüney istasyonları arasında, Hekimhan ilçesine 20 kilometre mesafedeki güzergahta bulunan ormanlık alandaki ağaçların tutuştuğunu fark etti. TRENİ DURDURUP MÜDAHALE ETTİLER Makinistlerden Raşit Ağzıtemiz, telsizden istasyon amirliğine bilgi vererek, orman yangınına müdahale edeceklerini belirtip, treni durdurdu. Diğer makinist Halil İbrahim Karacan ise lokomotifte bulunan yangın söndürme tüpünü alarak, yeni başlayan ve küçük alanı etkilediği görülen yangına hemen müdahale etti. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA Yangın söndürme tüpü bitince kalan kısımlara diğer tren görevlileri müdahale ederek, alevleri söndürdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Söndürme çalışması sonrası trenle sefere devam edildi.

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