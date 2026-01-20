Malami Yeniden Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malami Yeniden Gözaltında

20.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Nijeryalı Bakan Malami, yeni suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı. Yolsuzluk davası sürüyor.

Nijerya'da eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, yolsuzluk ve kara para aklama davası kapsamında serbest bırakılmasının ardından, yeni suçlamalar nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

Malami, başkent Abuja'daki Kuje Cezaevi'nden tahliye edilmesinin hemen ardından Devlet Güvenlik Servisi (SSS) ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltının, Aralık 2025'te Kebbi eyaletinin Birnin Kebbi kentinde Malami'nin konutunda ele geçirildiği öne sürülen silahlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Malami, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonunun (EFCC) kendisi, eşi ve oğlu hakkında açtığı yaklaşık 6 milyon dolarlık yolsuzluk ve kara para aklama davası nedeniyle tutuklu bulunuyordu.

Federal Yüksek Mahkemenin belirlediği kefalet şartlarını yerine getirmesinin ardından cezaevinden tahliye edilen Malami, aynı gün SSS tarafından yeniden gözaltına alındı.

Aralık ayında EFCC'nin Abuja, Kano ve Birnin Kebbi'de Malami'ye ait ev ve ofislere düzenlediği baskınlarda çok sayıda silahın ele geçirildiği iddia edilmişti.

Silah bulundurma suçlamalarının EFCC'nin görev alanı dışında kalması nedeniyle dosya SSS'ye devredilmişti.

Bu son gelişmeyle birlikte Malami, Aralık 2025'ten bu yana farklı güvenlik kurumları tarafından üçüncü kez gözaltına alınmış oldu.

Malami, 2015-2023 yılları arasında eski Devlet Başkanı Muhammed Buhari döneminde Adalet Bakanı ve Başsavcı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malami Yeniden Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:14:31. #7.11#
SON DAKİKA: Malami Yeniden Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.