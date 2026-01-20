Malami Yeniden Gözaltında

Nijerya'da eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, yolsuzluk ve kara para aklama davası kapsamında serbest bırakılmasının ardından, yeni suçlamalar nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

Malami, başkent Abuja'daki Kuje Cezaevi'nden tahliye edilmesinin hemen ardından Devlet Güvenlik Servisi (SSS) ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltının, Aralık 2025'te Kebbi eyaletinin Birnin Kebbi kentinde Malami'nin konutunda ele geçirildiği öne sürülen silahlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Malami, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonunun (EFCC) kendisi, eşi ve oğlu hakkında açtığı yaklaşık 6 milyon dolarlık yolsuzluk ve kara para aklama davası nedeniyle tutuklu bulunuyordu.

Federal Yüksek Mahkemenin belirlediği kefalet şartlarını yerine getirmesinin ardından cezaevinden tahliye edilen Malami, aynı gün SSS tarafından yeniden gözaltına alındı.

Aralık ayında EFCC'nin Abuja, Kano ve Birnin Kebbi'de Malami'ye ait ev ve ofislere düzenlediği baskınlarda çok sayıda silahın ele geçirildiği iddia edilmişti.

Silah bulundurma suçlamalarının EFCC'nin görev alanı dışında kalması nedeniyle dosya SSS'ye devredilmişti.

Bu son gelişmeyle birlikte Malami, Aralık 2025'ten bu yana farklı güvenlik kurumları tarafından üçüncü kez gözaltına alınmış oldu.

Malami, 2015-2023 yılları arasında eski Devlet Başkanı Muhammed Buhari döneminde Adalet Bakanı ve Başsavcı olarak görev yapmıştı.