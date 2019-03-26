Malatya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem MALATYA - Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'da 4.5 büyüklüğünde deprem MALATYA - Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD
'dan alınan bilgilere göre Malatya'nın Arguvan
ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Arguvan merkezli saat 14.30'da meydana gelen deprem çevre ile ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası özellikle okullarda eğitim gören çocuklar büyük paniğe kapıldı. Öte yandan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.
Öte yandan Malatya'da geçtiğimiz günlerde de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:02 Kaynak: İHA
Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Malatya'da Depremde Bazı Evler Hasar Gördü
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