Son Dakika Haberleri: Malatya'da, "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi
Son Dakika Güncel Malatya'da, 'Bilim ve Sanat Atölyesi' sergisi - Son Dakika

Malatya'da, "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi

6 saat önce

Malatya'da, "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi açıldı.

Malatya'da,

Malatya'da, "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi açıldı.

Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışını Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu gerçekleştirdi.

Sergilenen eserler Doğanşehir Ortaokulu öğretmenleri Eda ve Hakan Akkuş ile öğrenciler tarafından geri dönüşüm projesi kapsamında atıl malzemelerden yapıldı.

Serginin açılışına, Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Doğanşehir Ortaokulu Müdürü Kazım Şakar, Doğanşehir Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmenleri Eda ve Hakan Akkuş katıldı.

Ziyaretçilerin ücretsiz olarak gezebileceği sergi, bugün sona erecek.

Doğanşehir, Malatya, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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