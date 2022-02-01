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Malatya'da kar nedeniyle 169 mahallenin yolu kapandı - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle 169 mahallenin yolu kapandı

01.02.2022 10:28
Malatya'da kar nedeniyle 169 mahallenin yolu kapandı

Malatya'da kar nedeniyle 169 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Malatya'da kar nedeniyle 169 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ilçelerden Hekimhan'da 56, Arapgir'de 41, Akçadağ'da 34, Pütürge'de 8, Arguvan ve Kuluncak'ta yedişer, Battalgazi ve Kale'de beşer, Doğanşehir'de 4 ve Doğanyol'da 2 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.

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Doğanşehir, Hekimhan, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kar nedeniyle 169 mahallenin yolu kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da kar nedeniyle 169 mahallenin yolu kapandı - Son Dakika
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