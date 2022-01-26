Malatya'da kar nedeniyle 542 mahallenin yolu kapandı - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle 542 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akçadağ'da 72, Darende'de 67, Pütürge'de 64, Hekimhan'da 50, Arguvan'da 45, Arapgir'de 42, Battalgazi'de 39, Yeşilyurt'ta 37, Doğanşehir'de 36, Yazıhan'da 31, Kale'de 22, Kuluncak'ta 21, Doğanyol'da 16 mahallenin yolu kapandı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.