Malatya'da pandeminin olumsuz etkileri için 20 milyar dolarlık kaynak oluşturuldu - Son Dakika

Malatya'da pandeminin olumsuz etkileri için 20 milyar dolarlık kaynak oluşturuldu

TOBB tarafından düzenlenen "Asya Kalkınma Bankası (AKB) İş Fırsatları" Seminerinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Asya Kalkınma Bankası'nın pandemi sürecinin etkilerine karşı toplam 20...

Malatya'da pandeminin olumsuz etkileri için 20 milyar dolarlık kaynak oluşturuldu, System.String[]

TOBB tarafından düzenlenen "Asya Kalkınma Bankası (AKB) İş Fırsatları" Seminerinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Asya Kalkınma Bankası'nın pandemi sürecinin etkilerine karşı toplam 20 milyar dolar kaynak oluşturduğunu hatırlatarak, özel sektöre ayrılan 1,8 milyar dolarlık kısmın Türk firmaları tarafından en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

17 Eylül Perşembe günü, TOBB öncülüğünde, Asya Kalkınma Bankası iş birliği ile düzenlenen dijital seminerde özellikle enerji ve ulaştırma altyapısı alanındaki iş fırsatları ile ihale süreçleri konu alındı. Seminere TOBB'u temsilen katılan ve etkinliğin açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Asya Kalkınma Bankası'nın bölge ülkelerinde altyapıdan enerjiye, eğitimden sağlığa kamu ve özel sektör kaynaklı pek çok kalkınma odaklı projeye finansman sağladığını hatırlatarak, "Ülkemiz Asya Kalkınma Bankası'na 1991 yılında "Donör Ülke" statüsü ile üye olmuştur. Bunun sonucu olarak, özellikle inşaat alanında faaliyet gösteren Türk firmalarımız 1997 yılından bu yana Asya Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen projelere malzeme, ürün, hizmet ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır" dedi.

Türk müteahhitlerinin, 1991 yılından bugüne Asya Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen projelerde yer aldığını belirten Sadıkoğlu, "Yaklaşık 30 yılda, firmalarımız Orta Asya ve Batı Asya ülkelerinde Asya Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen toplam 3 milyar dolarlık 600 proje tamamladı. Aynı dönemde, müşavirlik firmalarımız da, 47 milyon dolar değerinde 41 projeyi tamamladı. Bu rakamlar oldukça gurur vericidir" dedi.

Sadıkoğlu, Asya Kalkınma Bankasının toplam proje hacmi ve Türk firmalarının yurt içi ve yurt dışındaki başarıları göz önünde bulundurulduğunda kullanılmamış ciddi bir potansiyelin olduğuna dikkat çekerek, Türk firmalarının AKB'nin sunduğu fırsatları iyi takip etmesi ve yararlanması gerektiğini vurguladı. Sadıkoğlu "Örneğin, Asya Kalkınma Bankası pandeminin etkilerine karşı toplam 20 milyar dolar tutarında bir kaynak oluşturdu. Bu kaynağın 1,8 milyar dolarlık kısmı özel sektöre ayrıldı. Firmalarımız bu ve benzeri fırsatları takip etmeli ve ıskalamamalı" ifadelerini kullandı.

TOBB'un Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet yürüten Türk firmalarının ii potansiyelini büyütmek adına her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Rıfat Başkanımızın yıllardan beri süregelen gayretleri ile Türk iş insanlarımızın başarı grafiklerini yükselmeleri ve karşılaştıkları sorunlarla kolay baş edebilmelerinde oldukça etkin bir rol oynamaktadır. TOBB yönetimi olarak başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu önderliğinde iş insanlarının önünü açmak ve ülke ekonomimize katkı sunmak adına azami gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya, Ticaret, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da pandeminin olumsuz etkileri için 20 milyar dolarlık kaynak oluşturuldu - Son Dakika Ekonomi

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