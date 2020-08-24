Malatya'da tarihi ve turistik mekanlara gezi turu düzenlendi - Son Dakika

Battalgazi Belediyesince hayata geçirilen "Arslantepe'den Nemrut'a Tarihe Yolculuk" projesi kapsamında tarihi ve turistik mekanlara gezi turu düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yaşayan vatandaşların tarih bilincini arttırmak amacıyla Battalgazi Belediyesince "Arslantepe'den Nemrut'a Tarihe Yolculuk" projesinin ilk gezi turu tamamladı.

Proje kapsamında 30 Ekim'e kadar devam edecek turlarla kentte yaşayan ve bugüne kadar tarihi mekanları göremeyen vatandaşlara, tarihi mekanları görme fırsatı sunuldu.

Battalgazi ilçesinde Galip Demirel Çınar Park'ta kahvaltı programıyla başlayan tur kapsamında katılımcılar, Arslantepe Höyüğü, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ı, Metin Sözen Sanat Sokağı, Ulu Cami ve Poyraz Konağını gezdi.

İspendere Şifalı İçmeleriyle devam eden tur, Nemrut'ta güneşin batışının izlenmesiyle son buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi İnşaat Şirketi ve Arslantepe Personel A.Ş. Genel Müdürü Oğuzhan Kandemir, Sağlık Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının onayıyla projelerini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Projeyi kent için bir kazanım olarak gördüklerini aktaran Kandemir, "Daha öncesinde bu tür gezi turları vardı ama son 5-6 yıldır bu turlar düzenlenmemiş. Bu bölgeler yalnız bırakılmış, ertelenmiş, ötelenmiş biz bunu görüyoruz. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına maksimum seviyede özen gösteriyoruz. Araçlarımız her tur öncesinde dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olabilirler. Turumuza başvurmak isteyen vatandaşlarımız Gazi İlkokulu önündeki kayıt büromuzdan arkadaşlarımıza ulaşabilir ve kayıt yaptırabilir." ifadelerini kullandı.

Tura katılanlardan Berivan Özcan da gezinin kendisi için güzel geçtiğini belirterek, gezinin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.