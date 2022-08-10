Doğanşehir ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerde vatandaşları, yangın konusunda daha dikkatli olmaları için ikaz ederek, ormanlık alanda ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doğanşehir'de jandarma ekiplerinden denetim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.