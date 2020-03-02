Malatya'ya son 17 yılda 8 baraj ve 1 gölet inşa edildi - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Malatya'ya son 17 yılda 8 baraj ve 1 gölet inşa edildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ettiği belirtildi.

Son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldi. Bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıdı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Malatya'da çok önemli su yapıları yapıldı. Malatya'da 8 baraj, 1 gölet inşa edildi. 9 sulama tesisi tamamlanarak toplamda 392 bin 30 dekar arazi sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yıllık 236 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı. 46 derenin ıslahı tamamlandı. Hasretle beklenen Kapıkaya Turgut Özal Barajı hizmete alındı. Temelden 89,50 metre yüksekliğe sahip ve 71,10 milyon metreküp depolama hacmine sahip baraj ile 40 bin dekar alan cazibeli olarak sulanacaktır."

Yoncalı Barajı inşaat çalışmasının devam ettiği ifade edilen açıklamada, "98 metre yüksekliğindeki baraj ile 174 bin 90 dekar arazi sulanacak. Yüzde 82'si tamamlanan Yoncalı Barajı, Malatya'nın kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 11 sulama tesisi ile 38 bin 540 dekar münbit arazi daha sulamaya açılacak. Boztepe sulaması ile Yazıhan Ovası'nda cazibeli olarak 92 bin 300 dekar alan işletmeye açılmış olup, 28 bin 300 dekar alan ise pompajla sulanarak hizmete alınacak. Böylelikle toplam 120 bin 600 dekar zirai arazi sulamaya açılmış olacak." ifadeleri kullanıldı.

Son 17 yılda kentte 46 taşkın koruma tesisi inşa edildiği ve 2 taşkın koruma tesisinde ise çalışmaların devam ettiği kaydedildi.